Schömberg Lärmwerte als gesundheitsgefährdend eingestuft

Mit dem Ergebnis der so genannten Lärmkartierung wird der Kampf der Kommune um Verbesserungsmaßnahmen bestärkt. "Das Ergebnis zeigt, dass die Wohnqualität besser wird, wenn wir den Geräuschpegel reduzieren, und wir haben es in der Hand, die Basis zu legen", sah sich im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) nicht nur Gemeinderat Joachim Zillinger bestätigt.

Mehr als 60 Dezibel

Zuvor hatte Frank Rogner vom Ingenieurbüro Koehler und Leutwein das Ergebnis der Kartierung vorgestellt. Diese weist mit deutlich mehr als 60 Dezibel sowohl im Kernort Schömberg als auch in Langenbrand ein Überschreiten der gesundheitsgefährdenden Werte aus. In der Lindenstraße sowie in der scharfen Kurve zum Übergang in die Bergstraße wird sogar ein vordringlicher Bedarf für Maßnahmen ausgewiesen.