Schömberg Kooperationen besonders wichtig

Schömberg. Dazu bekommt Dickgiesser beim Neujahrsempfang der Gemeinde am heutigen Samstag im Kurhaus wieder Gelegenheit. Bei der Messe Caravan, Motor, Touristik (CMT) in Stuttgart trifft sie dann René Skiba, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald. Am 1. Februar spricht Dickgiesser mit Christoph Eck, dem Vorsitzenden des Vereins Tourismus, Handel und Gewerbe (THG).

Investoren werden gesucht

Dickgiesser sieht sich als Netzwerkerin. Kooperationen sind für sie gerade im Tourismus unabdingbar. Das gilt sowohl innerhalb der Gemeinde als auch für die gesamte Region. Einzelhändler, Hoteliers und Gastronomen müssten zusammenarbeiten. Sie räumt ein, dass in Sachen Gastronomie sowie Hotellerie gerade der Kernort in jüngster Zeit gelitten hat. Hier müssten Investoren gefunden werden. Für das Kurhaus sucht die Gemeinde gerade einen neuen Pächter. Dickgiesser freut sich darüber, dass die Übernachtungszahlen in Schömberg in jüngster Zeit gestiegen sind. Dabei ist ihr bewusst, dass die Kliniken für die meisten Übernachtungen sorgen.