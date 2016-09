Schömberg Knifflige Aufgaben sind zu lösen

Der Start zur eigentlichen Bildersuchfahrt beginnt gegen 11 Uhr. Für die Bemessung der reinen Fahrtzeit erfassen Helfer des Motorsportclubs die Abfahrtszeit am Edeka-Parkplatz sowie die Ankunftszeit im Hotel Untere Kapfenhardter Mühle in Unterreichenbach. Fahrzeuge, die länger als sechs Stunden bis zum Eintreffen am Ziel benötigen, können nicht mehr gewertet werden.

Anmeldungen richten Interessierte an Klaus Allgaier, Telefon 07084/48 85, oder an Bernd Petermann, Telefon 07084/54 00 oder E-Mail: b.petermann-msc-schoemberg@gmx.de.