Schömberg Kläranlage und Straßen im Blick

Geschäftsführer Hans Joachim Lippus erläuterte das Zahlenwerk mit einem Volumen von 1,93 Millionen Euro, das er mit seiner Stellvertreterin Jennifer Armbruster aufgestellt hat. Auf den Verwaltungshaushalt entfallen 1,6 Millionen, auf den Vermögenshaushalt 331 000 Euro.

Für Investitionen in der Verbandskläranlage sollen 115 000 Euro an neuen Krediten aufgenommen werden. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten ist auf 140 000 Euro festgesetzt.

Ferienspiele zum 34. Mal