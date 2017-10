Schömberg (bv). Einen Sachstandsbericht zu den Baustellen in der Stadt hat Stadtbaumeisterin Anke Holtz in der Sitzung des Gemeinderats gegeben. Die Bauherren im Bereich Grunde III und IV könnten im November loslegen. Derzeit würden Elektroleitungen verlegt und dann die Straßen asphaltiert. Auch werde ein zweiter Fluchtweg über die Grundschule geschaffen, um den Bürgersaal (Empore) in der Stauseehalle weiter nutzen zu können. Weiter betonte Holtz, dass die Pflasterarbeiten auf dem Kinoareal bis Ende November abgeschlossen seien. Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in der Schweizer Straße, entlang der B27 und in der Schörzinger Ortsdurchfahrt warte man noch auf den Förderbescheid. Für den Bereich des Pfarrscheuer-Areals in Schörzingen entwickle die Planwerkstatt Senner, die auch das Gemeindeentwicklungskonzept betreut, eine Konzeption, hieß es in der Sitzung weiter.