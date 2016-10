Der Kindergarten "Eulenbächle" in der Schömberger Talstraße ist mehr als 50 Jahre alt. Das führte zu irreparablen Schäden. Der Ausschuss für Technik und Umwelt befürwortete deshalb einen Neubau. Dieser Meinung schloss sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend an. Die Verwaltung macht sich jetzt Gedanken über mögliche Standorte. Foto: Fritsch