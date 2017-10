Schömberg Kerze ist schon zur Hälfte gegossen

Schömberg. 3,10 Meter hoch soll diese werden, einen Durchmesser von 40 Zentimetern und ein Gewicht von rund 400 Kilogramm haben. Sieben Dochte sollen dafür sorgen, dass sie später sauber abbrennt.

Torsten Broß und Marcel Schätzlein-Broß unterstützen mit diesem Projekt den Förderverein krebskranke Kinder in Tübingen: "Es kommt uns nicht auf den Weltrekord an, sondern auf die Hilfe für die kranken Kinder. Das ist für uns eine Herzensangelegenheit", sagt Broß, der im Alter von fünf Jahren seine Eltern verloren hat, die beide an Krebs gestorben sind.

Nunmehr ist die Kerze zur Hälfte gegossen. Dreimal in der Woche gießen die Zwei von der Ölmühle mit Hilfe von Walter Geiger weiter das vorsortierte Wachs in die Schalungsform. Dies muss vorsichtig geschehen, damit sich keine allzu großen Trichter und Löcher in der Kerze bilden. Das Wachs wird über einen großen Trichter, an dem ein Stück Feuerwehrschlauch angebracht ist, in die Form gegossen.