Schömberg Kapellen begeistern beim Jubiläumskonzert

40 Jahre Musikverein Zimmern unter der Burg: Zahlreiche Zuhörer sind in die Gemeindehalle nach Zimmern unter der Burg gekommen, um den Musikern zum Geburtstag zu gratulieren. Der Vorsitzende Karlheinz Winter übergab nach der Begrüßung der Gäste das Wort an den Zimmerner Bürgermeister Elmar Koch. Dieser gratulierte dem Verein und lobte die gute Zusammenarbeit sowie das große Engagement der Bläser zugunsten der Gemeinde. Koch gab einen Rückblick auf die Geschichte und Gründung des Musikvereines sowie dessen Leistungen die in den vergangenen Jahren. Mit den Worten "Musik ist die Weltsprache" und "Musik ist der Schlüssel zum Inneren" überreichte Koch dem Vereinsvorsitzenden Winter ein Geschenk der Gemeinde zum Ehrentag.

Die Zuhörer erwartete ein abwechslungsreicher, anspruchsvoller und gut abgestimmter Konzertabend, der durch die örtliche Jugendkapelle eröffnet wurde. Die Stücke "Exclamations", "Soundtrack Highlights from the hunger Games", "Galapagos", sowie die Zugabe "Auf zum Start" wurden von Alina Effinger erläutert und von Timo Scheible als Dirigent auf hohem Niveau präsentiert.

Ehe sich die Patenkapelle, die Stadtkapelle aus Schömberg, auf die Bühne begab, gratulierten die Vorsitzenden Stefan Bauser und Felix Rieger dem Musikverein Zimmern zum Jubiläum und überreichten Winter einen Präsentkorb. Rieger dankte den Zimmerner Musikern "für die sehr gute Zusammenarbeit durch gegenseitige Konzertbesuche sowie die Unterstützung am Fasnetssonntag bei der Polonaise auf dem Marktplatz". Annika Grespan führte das Publikum durch das Programm der Schömberger Stadtkapelle und kündigte die von Thomas Scheiflinger dirigierten Stücke an: "Festliche Ouvertüre", "Out of Africa", "Phantom der Oper", "Jurassic Park", "Das Abzeichen" und als Zugabe den "Radetzki Marsch". Die Zuhörer dankten der Kapelle mit lang anhaltendem Applaus für die musikalische Leistung. Zum dritten Konzertteil nahm der Jubiläumsverein mit seinem Dirigenten Mario Scheible auf der Bühne Platz. Florian Mager moderierte den Auftritt. Es erklangen die Stücke "The Olympic Spirit", "Ross Roy", "The Man in the Iron Mask" und "Children of the Amazonas".