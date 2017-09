Schömberg Jury fällt Entscheidung nicht leicht

Der Preis für die größte Gruppe ging an die Schlepperfreunde Sommenhardt, die gleich mit acht Oldtimern nach Oberlengenhardt ­getuckert waren. Den ältesten Traktor, einen "Allgaier" Baujahr 1949, hatte Manuel Rau aus Feldrennach in Richtung Schützenhaus gesteuert. Die weiteste Anreise Eduard Giereth aus Vaihingen/Enz mit "FM – Eicher"auf sich genommen.

"Darüber hinaus wird bei uns noch der schönste Schlepper prämiert", erklärte Oberschützenmeister Stefan Vollmann. Diese Entscheidung fiel der Jury jedoch nicht leicht. Denn einige der Oldtimer waren von ihren Besitzern nicht nur toll herausgeputzt, sondern auch noch aufgerüstet.

Einer hatte an seinen Schlepper gar einen Anhänger mit landwirtschaftlichem Gerät angehängt, verziert von einem Kürbis. Die Entscheidung fiel dann zu Gunsten eines Fahrzeug der Marke "Eicher", dessen Besitzer Richard Nonnenmann aus Sommenhardt ist. Absolut sehenswert war die Sammlung von Motorsägen, die Roland Pfizenmaier zeigte. Der Würzbacher hatte eine kleine Auswahl an Geräten aufgebaut, an denen ersichtlich wurde, wie schwer zum einen die Waldarbeit in den Vor- und Nachkriegsjahren war, zum anderen, wie rasant sich die Technik entwickelt hat.