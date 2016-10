Schömberg Junger Bullterrier greift Kinder an

Das zweijährige Mädchen und drei achtjährige Jungen spielten gegen 18 Uhr im Wohngebiet "Auf Kochenwinkel" im Germanenweg. Als einer der Jungen mit seinem Fahrrad in den Suebenweg fuhr, folgte ihm von dort an der kleine Hund bei seiner Fahrt durch das Wohngebiet.

Als der Junge sein Fahrrad wieder bei den anderen Kindern abstellte, biss der Hund zuerst in den Reifen und sprang dann an ihm hoch und biss in seine Jacke, die dadurch beschädigt wurde. Als die Zweijährige mit ihrem Laufrad fuhr, sprang der Hund auch sie an, so dass sie anschließend herunter fiel. Das Mädchen blieb unverletzt.

Hund trug kein Halsband