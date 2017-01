Schömberg Jugendfeuerwehr mit Zuwachs

"Ihr seid ein Vorbild in eurer Generation und habt mit eurer Teilnahme an der Waldputz-Aktion ein Zeichen gesetzt", sagte der Bürgermeister. Im Rückblick auf die Aktivitäten des Vorjahres erinnerte Rössler an 19 praktische und neun theoretische Übungen mit insgesamt 1810 Ausbildungsstunden. "Zum ersten Mal wurde auch die Prüfung zur Jugendflamme abgelegt, die elf Jugendliche bestanden", sagte der Leiter der Jugendfeuerwehr.

Einrichtungen besichtigt

Neben den Gerätehäusern in den Ortsteilen lernte der Nachwuchs auch die Einrichtungen der Wasser- und Abwasserversorgung kennen oder beteiligte sich an der Hauptübung der Aktiven. Bei einer eigenen Schauübung stellte er sein Können unter Beweis.

Außerdem wurde das 30-jährige Bestehen gefeiert. Es gibt insgesamt zwölf Betreuer. "Wir sind auf dem richtigen Weg, in Schömberg eine schlagkräftige Jugendfeuerwehr zu formen", stellte Rössler fest. Wehmut gab es bei der Verabschiedung seines Vorgängers Markus Weber, der nach 15 Jahren aus dem Betreuerteam ausschied. In den Ausschuss wurden Jeremy Richter, Jannik Müller und Marvin Buchholz gewählt.