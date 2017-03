Schömberg Jedermann-Turnier steht wieder an

In diesem Jahr stehe wieder das Jedermann-Turnier an. Leis appellierte an alle, tatkräftig mitzuhelfen. Nach dem Bericht der Schriftführerin, den der Vize-Vorsitzende Torsten Broß in Vertretung vorgetragen hatte, folgte der Kassenbericht von Albert Schwenk, dem eine tadellose Buchführung bestätigt wurde. Trotz vieler Ausgaben konnte ein leichtes Plus verbucht werden, sagte er. Bürgermeister Karl-Josef Sprenger lobte die Tatkraft des Vereins. Der Sportwartbericht wurde vom Vorsitzenden vorgetragen. Der Trainings- und Turnierbesuch lasse teilweise zu wünschen übrig, hieß es.

Bei den Wahlen wurde Kassierer Albert Schwenk einstimmig wiedergewählt, ebenso der stellvertretende Vorsitzende Torsten Broß. Als Beisitzer wurden Volker Petit und Michael Müller bestätigt, ebenso die Kassenprüfer Wolfgang Kraft und Sven Balzer.

Vier Mitglieder wurden für zehnjährige, ein Mitglied für 20-jährige Treue zum Verein geehrt. Herbert Hauser wurde für 25 Jahre Tätigkeit im Ausschuss ausgezeichnet. Der erkrankte Wolfgang Kiener wird hierfür zu einem späteren Zeitpunkt geehrt.