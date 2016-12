Schömberg Innehalten und sich besinnen beim Alpha-Kurs

Dieser wird sich mit Sinnfragen wie "Warum soll ich in der aufgeklärten Welt überhaupt noch glauben?", "Gibt es Gott wirklich?", "Macht Glauben glücklich?" auseinandersetzten. Der Alphakurs ist eine Möglichkeit, innezuhalten. Das Leben, so die Veranstalter, sei geprägt von Zeitmangel und Herausforderungen, ein Termin jage oft den nächsten, die Tage scheinen zu kurz zu sein.

Würde es da nicht gut tun, einmal innezuhalten, sich dem Alltag zu entziehen und sich mit grundlegenden Fragen des menschlichen Seins auseinanderzusetzen?

Der Alphakurs, der sich mit Kernthemen des christlichen Glaubens befasst, startet im Januar wieder in Schömberg. An zehn Abenden und einem Wochenende treffen sich die Teilnehmer in der Alten Kinderschule. Die Abende beginnen mit einem Essen, danach folgt ein Vortrag zum Thema der Woche. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich in kleiner Runde über das Gehörte auszutauschen.