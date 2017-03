Schömberg Im Vorsee schwimmen wieder viele Fische

Um die große Artenvielfalt an Fischen im See wieder herzustellen, wurden von Vereinsmitgliedern aus dem Stausee Rotaugen, Gründlinge, Barsche und Döbel abgefischt und in den Vorsee verbracht. Zusätzlich wurden von einer Fischzucht Karpfen und Schleien zugekauft und in den See eingebracht. Durch das frühzeitige Besetzen soll gewährleistet werden, dass die Fische nach einer Eingewöhnungszeit noch dieses Frühjahr ablaichen und genügend Jungfische nachwachsen.

Davon profitiere auch die Natur, wie etwa der Eisvogel, der auf Jungfische als Nahrungsquelle angewiesen ist.