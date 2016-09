Schömberg Im Nordschwarzwald zählt man die Bits noch einzeln

Über ihre Mitarbeit im ständigen Bundestagsausschuss "Digitale Agenda" sowie ihre Funktion als stellvertretende Sprecherin der dortigen Arbeitsgruppe der SPD-Bundestagsfraktion sagt sie: "Als staatlich geprüfte Informatikerin und vergleichsweise netzaffiner Mensch bringe ich das nötige Basis- und Hintergrundwissen mit, um im Ausschuss Digitale Agenda mitzuwirken."

Was läge da näher, als sich konkrete Informationen und Erfahrungen aus der Praxis zu beschaffen während eines Besuchs bei einem Unternehmen, das seit mehr als 30 Jahren in der Software-Herstellung tätig ist. Joachim Haessler, Firmengründer und Geschäftsführer der "Haessler Information GmbH" in Bie­selsberg, hatte die Politikerin persönlich dazu eingeladen. Neben Ehefrau Susanne, den Mitarbeitern Michael Drechsel und Ralf Stoll beteiligten sich auch Bürgermeister Matthias Leyn, Ortsvorsteher Ulrich Burkhardt und Gemeinderätin Susanne Ring an der Gesprächsrunde.

Bevölkerung mitnehmen