Schömberg "Ich glaub’s": Aktionen und Predigten geplant

An den Abenden wird die "Ich glaub’s"-Band den Jugendlichen ebenso einheizen wie die Hip-Hop-Band "fil_da_elephant", die in der christlichen Szene bekannt ist. Zudem werden junge Leute über ihr Leben und ihre Erfahrungen mit Gott erzählen und in anschaulichen Worten die Botschaft der Bibel vermitteln.

Die "Ich glaub’s-Woche" beginnt am Dienstag, 24. Oktober, und findet bis Samstag, 28. Oktober, jeden Abend ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum in Schömberg statt.

Dabei wird es auch Getränke und Snacks geben, denn ein ungezwungenes Beisammensein gehört zu den Abenden dazu, teilen die Veranstalter mit. Eingeladen sind alle interessierten Jugendlichen ab zwölf Jahren. Dabei ist es egal, welcher Konfession sie angehören, oder ob sie bisher mit dem christlichen Glauben schon in Berührung kamen.