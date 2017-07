Schömberg Hüttenzauber kommt bestens an

Die Fahrt führte durch das Oberland in Richtung Ravensburg. Nach einer Rast in Dornbirn wurde das erste Ziel erreicht, das Almhotel Hochhäderich in Hittisau. Nachdem die Zimmer bezogen waren, folgte zur Stärkung eine zünftige Brettljause zum Mittagessen.

Gestärkt ging es, geführt von der Hotelchefin Isolde, auf Michels Kräuter-Alp zur Schnapsprobe. Die Kräuter-Alp liegt auf 1300 Meter Höhe direkt neben dem Hörmoossee. Sie ist eine Anlage mit Weidetieren, einem Wildwuchs-Kräutergarten und einem Kräuter-Schaugarten. Dahinter steckt das Ziel, die Heilkraft der Pflanzen zu vermitteln. Im Haus steht die höchst gelegene Destille des Allgäus. Dort werden Kräuter aus eigenem Anbau und Wildwuchs nach Mond- und Sonnenstand geerntet und zu edlen Tröpfchen verarbeitet. Nach der Erklärung eines Brennvorgangs wurden die Kräuterelixiere gekostet. Beschwingt genoss man noch die Sonnenstrahlen im Alpengasthof Hörmoos, bevor es wieder an den Abstieg ging.

Am Abend fand der Hüttenzauber mit Buffet und Live-Musik statt – ein Erlebnis für Gaumen und Ohren. Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück für die Schömberger auf die Nagelfluhkette zum Berggasthof Imberghaus in Oberstdorf-Steibis. Dort traf man auf die fahrenden Ausflügler und stärkte sich bei Frühschoppen und Mittagessen. Das Duo "So & So" sorgte für Unterhaltung, und auch unter den Bartträgern gab es Talente, wie sich beim Versuch, Alphorn zu spielen, herausstellte. So wurde aus dem Duo kurzzeitig ein Trio.