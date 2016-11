Schömberg Horst Vahsen prägt über Jahrzehnte hinweg den Sozialverband VdK

Vahsen, der Anfang Dezember 75 Jahre alt wird, ist seit 49 Jahren Mitglied im VdK, steht seit vielen Jahren an der Spitze des Ortsverbands Schömberg und führt seit 13 Jahren den Kreisverband Calw. In der Region hat er viele Akzente im Behinderten- und Seniorenbereich gesetzt. durch ihn wurden "Barrierefreiheit" und "Inklusion" schon früh thematisiert. Der VdK-Kreischef sorgte dafür, dass das Beratungsangebot des Sozialverbands ausgebaut wurde. Die eine Geschäftsstelle ist zu einer VdK-Service- stelle mit hauptamtlicher Sozialrechtsreferentin ausgebaut wurde. Ebenso gibt es vom Kreisverband organisierte VdK-Sozialberater, die vor Ort Basisberatung leisten und so die Wege der Ratsuchenden verkürzen.

1959 hatte Vahsen einen Verkehrsunfall erlitten und musste seine Ausbildung bei der Bundesbahn abbrechen. Über seine Mutter, die als Kriegswitwe VdK-Mitglied geworden war, erfolgte damals der Kontakt zum Verband. Über den VdK bekam der junge Mann 1963 eine berufliche Rehamaßnahme. Über den Zweiten Bildungsweg erfolgte ein Studium für Nachrichtentechnik an der Ingenieurschule Mannheim, sodann die Tätigkeit als Assistent dieser Fachhochschule und 1971 die Berufung ins heutige Berufsförderungswerk (BFW) Schömberg. Fortan war Vahsen beruflich und in leitender Funktion für die Erweiterung des Zentrums für berufliche Rehabilitation tätig. In rund 30 Jahren habe er mehreren Tausend Menschen unter der Prämisse "Hilfe zur Selbsthilfe" eine neue Berufs- und Lebensperspektive vermitteln können, sagt Vahsen. Denn: "Hinter jedem Einzelfall steht ein menschliches Schicksal, das nachdrücklich bestätigt, wie notwendig und unbedingt erhaltenswert die sozialen Sicherungssysteme sind."

Im Kreisverband ist der neue Bezirks- und Landesschriftführer dabei, ein flächendeckendes Beratungsnetzwerk im Landkreis Calw aufzubauen. Ebenso will das Landes- und Bezirksvorstandsmitglied kontinuierlich dafür arbeiten, dass der Sozialverband VdK "als Ansprechpartner für alle rat- und hilfesuchenden Menschen wahrgenommen wird und auch in Zukunft ein starker Interessenvertreter bleibt".