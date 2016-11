Schömberg Holger Edmaier entfacht zum Saisonende Jubelstürme

Die Strategie: "Die Mutter des Christkinds in seine Gewalt bringen, um gute Geschenke zu bekommen, denn das Christkind nur was bringt, wenn man es zum Bringen zwingt."

Menschen in der Stuttgarter Königstraße während der Adventszeit verglich Edmaier mit einer Amöbe mit teilweise menschlicher DNA oder Zombies auf der Suche nach Geschenken und Umtauschmöglichkeiten.Sein Ausflug in die Geschichte des Weihnachtsfestes und den Bräuchen, auf denen es zum Teil basiert, stimmte eher nachdenklich und stellte die Frage, was oder wen man an Weihnachten eigentlich feiert. Mit dem Lied "Geld, Geld, Geld", beantwortete er den eigentlichen Wahnsinn kommerziell organisierter Nächstenliebe.

Vergebliche Vorsätze

Zum Abschluss gab er zur Melodie von "YMCA" einen Ausblick auf die vermutlich vergeblichen guten Vorsätze für das neue Jahr, und als er die "CD-Schlager-Barbie" Helene Fischer mit einem gerockten "Stille Nacht, Heilige Nacht" persifliert, ist der Applaus grenzenlos.

Nach dem Programm bedankte sich zunächst der Hausherr der Bühne, Christoph Eck, beim Team des Kaffee-Gässle-Vereins, das mit seiner ehrenamtlichen Arbeit zur kulturellen Vielfalt in Schömberg beiträgt. Die vielen Besucher und Mitglieder des Vereins, haben 2016 erneut dafür gesorgt haben, dass jede Veranstaltung ausverkauft war. Überrascht sind die Organisatoren, dass schon jetzt vier von sieben Veranstaltungen im Jahr 2017 ausverkauft sind. Programmflyer liegen im Hotel Haus am Kurpark, bei der Touristik und Kur Schömberg und am Grillwagen aus.