Schömberg. Der Gemeinderat Schömberg tagt am morgigen Mittwoch, 29. November, ab 19 Uhr im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen: Bürgerfragen, Bausachen, Kindergartenberichte, Hochwasserschutz an der Schlichem und Mitgliedschaft in einem noch zu gründenden Zweckverband, Ausweisung von Baugebieten nach Paragraf 13b, Änderung der Vereinsförderrichtlinien, Antrag des Liederkranzes auf Bezuschussung für seinen Festakt zum 175-jährigen Bestehen, Vereinsförderanträge für 2018, Schwäbisches Streuobstparadies (weitere Mitgliedschaft), Änderung der Wasserversorgungs- und Wassersatzung, Pachtvertrag mit dem Fischereiverein, Kreditaufnahmen, Sachstand Feuerwehrgerätehaus, Verschiedenes und Anfragen.