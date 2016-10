Schömberg Hilfsfrist bleibt zentrales Thema

In 14 Ortsvereinen und Bereitschaften wirken sie im Jugendrotkreuz JRK, der Rettungshundestaffel, vielfältigen Rotkreuzdiensten, Seniorenmittagstisch und Sozialen Diensten. Von 338 ehrenamtlichen Helfern berichtete Kreisbereitschaftsleiter Holger Maisenbacher. Neben Sanitätsdiensten bei verschiedenen Veranstaltungen im Landkreis und darüber hinaus forderte auch die Aufnahme von Flüchtlingen die Rotkreuzler in Landes- und Kreiserstaufnahmestellen. Gelungene Kooperationen bei Einsätzen und regelmäßige Zusammenarbeit in der Fortbildung würdigte Klaus Ziegler, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes. Eben diese sei vor Ort vorbildlich wie unbürokratisch und zum Nutzen der Bevölkerung, betonte Polizeirat Volker Walter, Leiter des Polizeireviers Calw die wichtige Hilfeleistung für eine Sicherheit Hand in Hand.

"Sie leisten etwas, was kaum Andere für die Menschen leisten" schrieb Hans Heinz, Geschäftsführer des DRK-Landesverbandes, den engagierten Mitstreitern ins Buch. "Der Kreisverband ist solide aufgestellt, und wir arbeiten an verschiedenen Projekten, auch um die personelle Situation oder die telefonische Anleitung zur Reanimation zu verbessern", stellte Heinz in Aussicht.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund würdigte der Präsident Mitglieder für ihren langjährigen Dienst im DRK, allen voran die seit 40 Jahren anhaltende Unterstützung von Ewald Schaible aus dem Ortsverein Bad Herrenalb/Dobel sowie Thomas Rist aus dem Pendant Oberes Enztal. Seit 25 Jahren engagieren sich Gisela Krüger und Jens Christoph Wurster im Ortsverein Altensteig, Jochen Schmid in Calw, Helene Schweizer in Nagold/Wildberg, Alexander Krauß Oberes Enztal und Ralph Pape im Zusammenschluss Schömberg/Bad Liebenzell. Bei den Neuwahlen bestätigten die Delegierten die erneut kandidierenden Amtsinhaber.