Schömberg "Herrlewasen" an mehr Tagen offen

Schömberg. Der jetzige Vorschlag, so Bürgermeister Karl-Josef Sprenger, sei zum einen bürgerfreundlicher, trage aber auch den Finanzen Rechnung. Denn eine längere Öffnungszeit bedeute auch höhere Kosten für die Stadt, weil ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs die sachgerechte Anlieferung des Grünguts überwachen müsse.

Das neue Konzept, das Hauptamtsleiter Joachim Heppler vorstellte, sieht vor, dass die Deponie im April und Mai sowie im Oktober und November an jedem Samstag, während der Sommermonate jeweils am ersten Samstag im Monat geöffnet ist. In den Wintermonaten bleibt die Grüngutannahme­stelle geschlossen.

Diese Lösung bringe Personalkosten in Höhe von 1930 Euro mit sich, die bisherige Variante 1470 Euro. Würde man die Deponie das ganze Jahr über jeden Samstag öffnen, sei mit Kosten von fast 5000 Euro zu rechnen.