Schömberg Heimaufsicht sieht keinen Verstoß

Schömberg. Um das Hotel hat es in jüngster Zeit immer wieder Turbulenzen gegeben. Die jetzige Besitzerin des Gebäudes war vom Hechinger Amtsgericht wegen Abrechnungsbetrugs zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Allerdings ist das Urteil nach den Worten des Vorsitzenden Richters am Amtsgericht Hechingen, Ernst Wührl, nicht rechtskräftig. Es seien Rechtsmittel eingereicht worden. Jetzt stehe eine Revisionsverhandlung an.

Bei einer Hausdurchsuchung des Gebäudes war auch die Heimaufsicht des Landratsamtes Calw mit dabei. Auch die Polizei war dabei. Dabei war eine pflegebedürftige Frau gefunden worden. Außerdem war im Gebäude eine Person, die diese Frau versorgt hatte.

Es musste geprüft werden, ob es sich bei der Angelegenheit um eine genehmigungsfreie, ambulante oder eine stationäre genehmigungspflichtige Pflege handelt.