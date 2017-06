Schömberg Heftige Kritik am ÖPNV-Angebot

Die Leiterin des Schömberger Hauptamtes, Lea Miene, stellte dem Gemeinderat die Situation dar. Sie machte deutlich, dass erst 2016 der neue Verkehrsplan verabschiedet worden sei. Sie teilte mit, dass nach Auffassung der Busunternehmen ein attraktives Angebot in den Ortsteilen außerhalb der Schulzeiten nicht darstellbar sei. Die Konzessionen seien erst vor Kurzem vergeben worden. Die stündliche Verfügbarkeit werde deshalb erst im Jahre 2023 abgeschlossen sein, bedauerte Miene.

Ausbau der Calwer Straße gefordert

Die Reaktionen im Gremium fielen entsprechend heftig aus. "Es wird immer schlimmer", sagte Gemeinderat Andreas Ehnis (CDU). Als Beispiel nannte er den Ortsteil Schwarzenberg, wo er Ortsvorsteher ist. Die Kinder, die jetzt die Realschule besuchten, hätten ihre Mittlere Reife, bevor sich etwas ändere. So müssten Schulkinder die Calwer Straße benutzen, um zur Landesstraße 343 und zu den Haltestellen an der Abzweigung Schwarzenberg/Oberlengenhardt zu gelangen. Auf der Calwer Straße sei eine Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde (km/h) erlaubt. Zudem habe die Strecke keinen Gehsteig. Wer nach Bad Liebenzell fahren wolle, müsse die Landesstraße überqueren. Dort seien 70 km/h zulässig. "In meinen Augen ist das ein Krampf", so Ehnis wütend. Nach Pforzheim sei die Situation ganz anders, sagte er. In diesem Zusammenhang befürwortete Ehnis den schnellstmöglichen Ausbau der Calwer Straße in Schwarzenberg. Notfalls müssten Besitzer von Privatgrund enteignet werden.