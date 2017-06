Schömberg Hebammen-Praxis eröffnet in Schömberg

Aber schon seit Jahren habe sie nebenberuflich als Hebamme Kundinnen ("Keine Patienten – denn Schwangere sind ja nicht krank!") betreut – mit Hausbesuchen, mit Geburtsvorbereitungskursen, mit Schwimmkursen für Eltern und Babys/Kleinkinder. Quasi als Handlungsreisende in Sachen Nachwuchs, überall in der Region um ihre Wahlheimat Schömberg herum.

Doch seit einiger Zeit wurde die Nachfrage immer größer, erzählt die gebürtige Chemnitzerin. "Und ich kann nicht ›Nein‹ sagen." Was sie doch mittlerweile viel zu oft musste, weil der Platz in den Räumen, in denen sie ihre Kurse bisher anbot, nicht ausreichte. Jetzt mit den neuen, eigenen Praxisräumen im Zentrum von Schömberg sollen diese Nöte der Vergangenheit angehören: Es gibt auf insgesamt rund 80 Quadratmetern einen großzügige Raum für die Kurse, dazu – abgeschirmt und diskret – separate Bereiche fürs Stillen und die Nachsorge, aber auch fürs "CTG", ein Verfahren, mit dem die Herztöne des Babys im Mutterleib kontrolliert werden können.

Warum die Nachfrage nach ihren Diensten als Hebamme immer mehr zunimmt? "Es gibt halt immer weniger von uns, die auch noch Hausbesuche machen." Gleichzeitig herrsche auch so etwas wie ein "Baby-Boom" – die Zahl der Schwangerschaften und Geburten nimmt auch in der Region gerade spürbar zu.

Was Doreen Helfrich anders macht als ihre Kollegen? Das Problem der freien Hebammen sind aktuell die illusorisch hohen Versicherungs-Beiträge für die berufsständisch notwendigen Pflichtversicherungen der freien Hebammen. Der Grund dafür: "Das aus Versicherungssicht unkalkulierbare Haftpflicht-Risiko bei Hausgeburten." Helfrich umgeht dieses Risiko, in dem sie solche Hausgeburten grundsätzlich nicht anbietet und die werdenden Mütter einerseits bis zum Geburtstermin begleitet; andererseits sich dann nachher auch wieder um die Nachsorge kümmert – und das auch für Mütter, die sich überhaupt erst nach der Geburt des Kindes an sie wenden.

Für die Geburt selber sind die Mütter frei, an welche Klinik mit Entbindungsstation sie sich wenden. Nur "aus Zufall" könne es sein, wenn sie dann auch die zuständige Hebamme im Krankenhaus sei – nämlich dann, wenn die Entbindung in Pforzheim in der Helios-Klinik stattfände "und ich gerade Dienst habe". Dieser Organisationsrahmen habe sich in den vergangenen Jahren für die Mütter, die Helfrich rund um Schömberg als freie Hebamme betreue, sehr gut bewährt. Wie viele Kinder sie so schon als freie und angestellte Hebamme auf die Welt gebracht habe? Doreen Helfrich lacht: "Bei 1000 habe ich aufgehört zu zählen."

Zur Eröffnung ihrer Hebammen-Praxis in Schömberg an diesem Samstag ab 10 Uhr hofft Doreen Helfrich "auf möglichst viele Mütter und Eltern, die ihre Kinder mitbringen". Denn es gibt in den Praxisräumen auch eine Kinderecke, wo Kinder spielen können, während sich die Hebamme "um Mama kümmert". Diese Ecke dürfen die Kinder zur Eröffnung mit den Abdrücken ihrer Hände an den Wänden mitgestalten.

Denn die anderen Praxis-Bereiche sind natürlich schon fertig gestaltet – als ein "Raum, in dem die Kundinnen einfach ankommen" sollen. Was meint: "Mal alles andere für den Moment hinter sich lassen." Sich entspannen. Zur Ruhe kommen. Einen Kaffee oder Tee trinken. "Und sich auf und mit den Kindern freuen."

Denn die Geburt eines Kindes ist irgendwie immer noch das "allergrößte und großartigste" Mysterium der Menschheit. "Und jedes Mal einfach ein tolles Wunder." Sagt Doreen Helfrich mit einem echten Strahlen im Gesicht. Was wiederum kein Wunder ist, ist sie doch auch selbst Mutter von vier eigenen Kindern.