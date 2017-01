Schömberg Haushaltsplan 2017 einstimmig beschlossen

Der Haushaltsplan hat ein Volumen von 13,9 Millionen Euro, auf den Verwaltungshaushalt entfallen 10,6 Millionen, auf den Vermögenshaushalt 3,3 Millionen Euro. Die Stadt wird in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer und rund 500 000 Euro aus der Grundsteuer einnehmen. An großen Maßnahmen stehen der Bau des Feuerwehrgerätehauses, die Erschließung von Bauland, Straßensanierungen sowie die Wohnbauförderung an.