Schömberg Harter wirbt für Jesus und Gott

Schömberg. Rund 70 Gläubige fanden sich im evangelischen Gemeindezentrum ein, um sich einen Tag lang mit Gebet, Anbetung und Leidenschaft für Jesus zu befassen. Der Seminartag mit Rainer Harter stand unter dem Motto "Leidenschaft für Jesus – Ermutigung zu Gebet und Anbetung" stand.

Auf Initiative der ökumenischen Hauskreise des Oberen Schlichemtals war Harter mit einem Team gekommen, um aus seinem abenteuerlichen Leben zu erzählen. Diese Abenteuer erlebt Harter nach eigenen Worten durch sein Leben mit Jesus, durch seine Arbeit im Gebetshaus Freiburg und durch ganz viele Wunder, die er erfahre. Im Freiburger Gebetshaus werde fast rund um die Uhr für vielfältige Anliegen gebetet, im Zentrum stehe aber auch die Anbetung Gottes, "einfach, weil er es wert ist", so die Worte Harters.

Menschen wie Rainer Harter gaben gut bezahlte Jobs auf, um sich ganz auf ein Leben mit Jesus, ein Leben im Gebet, einzulassen. Er nahm die Zuhörer mit hinein in dieses Leben, mit hinein in diese Leidenschaft, mit hinein in diese Welt, in der Jesus die Mitte ist.