Schömberg Hansy Vogt glänzt als Komödiant

Schömberg. Viele spontane Redewendungen im Zusammenspiel mit den Besuchern, der Bezug zu Einrichtungen und Ereignissen in Schömberg zeigten auf, dass der Künstler nicht in den Kursaal kam, nur um sein Programm abzuspulen. Vogt hat sich Gedanken gemacht und in der Rolle der "Frau Wäber" mit kleinen Eingebungen immer wieder einen Brücke zur Glücksgemeinde geschlagen. Das kam beim Publikum an.

Auftritt mit Hase "Felix"

Die Ausführungen zum Bockspringbett in seiner Unterkunft, wo die liebe "Frau Wäber" vergeblich auf den erhofften "Bock" gewartet hatte, sorgten für die ersten Lacher, was bei der Figur und Ausstrahlung der "Frau Wäber" nicht verwunderlich war. Die Erklärung "Ist der Winterspeck erst mal weg, taucht gleich die Frühlingsrolle auf" war einleuchtend, zumal die weiblichen Formen der "Frau Wäber" stark an eine Stadtfigur – unterer, mittlerer, oberer Ring – erinnerten. Die teils originellen Ausführungen zu den diversen Themen wie: Bauer sucht Frau – habe ich per WhatsApp versucht, prompt haben sich alle Rindviecher aus Baden Württemberg gemeldet – oder Brustvergrößerung – sollen sich doch die Männer die Hände kleiner machen lassen – kamen an. Mit "Oh wie ist das schön" ging es in die erste Pause, aus der Hansy Vogt mit Einblicken in seine persönliche Entwicklung zurückkam. Die zweite Nummer mit seinem Hasen "Felix" – was der energisch mit "Nein ich bin ein Rammler" bestritt – kam in der überschaubaren, aber gemütlichen Runde an. "Felix" hatte sich vorsichtshalber gegen Malaria und Typhus im­pfen lassen, denn: "Schömberg – da weißt du doch nicht, wo du hinkommst."