Schömberg "Haben große Fortschritte erzielt"

Ob und in welchem Umfang es in nächster Zeit Veränderungen an der Positionierung der Notarztstandorte geben werde, konnte er nicht sagen. Es werde jedoch ein Gutachten in Auftrag gegeben, das im Laufe des Jahres 2017 fertiggestellt werden soll. Dies beinhaltete dann die Entscheidungsgrundlage, wo und in welchem Umfang Rettungswachen, reguläre Notarztstandorte sowie der im Volksmund bezeichnete Bereichsnotarzt stationiert sein müssten, damit die gesetzliche Grundlage der Hilfsfrist, in 95 Prozent der Fälle in 15 Minuten am Einsatzort einzutreffen, eingehalten werden könne.

Hier trug das Gespräch zwischen Leyn, den Gemeinderäten und Keller die meisten Früchte. Keller versprach, dass die Fragen, die vom Schömberger Gemeinderat formuliert werden, explizit mit in das Gutachten aufgenommen werden. Damit sei gewährleistet, dass beispielsweise den großen Höhenunterschieden Beachtung geschenkt und besonders darauf geachtet werde. Keller betont jedoch, dass die Zahlen in den Gutachten nur Schätzungen seien. Jährliche Kontrollen seien der Schlüssel dazu, dass das Rettungsdienstgesetz erfüllt werden könne. Derzeit liege man im Kreis Calw zwar unter den 95 Prozent, man habe sich in den vergangenen Jahren jedoch deutlich steigern können. "Wir haben große Fortschritte erzielt, vor einigen Jahren lagen wir hier bei um die 78 Prozent".

Leyn ist mit dem Verlauf des Gesprächs zufrieden. Er hofft darauf, dass "das Gutachten entsprechende Aussagen trifft und die besondere Situation der Gemeinde (Standort von Kliniken teilweise mit Herz-Kreislauf-Patienten, topografisch besondere Lage) Berücksichtigung findet".