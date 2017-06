Schömberg Haben Diebe auf B 27 Unfall gebaut?

Der Fahrer eines Audi A3 war gegen 14.45 Uhr in Richtung Dotternhausen unterwegs. In einer Rechtskurve am Beginn des dreispurigen Teilstücks bremste der Fahrer ohne erkennbaren Grund und kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er frontal gegen eine Leitplanke.

Der Audi war derart demoliert, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Unmittelbar nach der Kollision sprangen die beiden männlichen Insassen aus dem Auto und flüchteten Hals über Kopf in Richtung Schlichem. Seither wurden sie nicht mehr gesehen.

Den späteren Ermittlungen der Polizei zufolge könnte es sich um zwei Diebe handeln, die mit einem ausgeliehenen Auto unterwegs waren. Fest steht, dass an dem Wagen falsche Kennzeichen angebracht waren.