Ein "Eldorado" des Wintersports war auch in diesem Jahr die Skibörse des Wintersportclubs Oberes Schlichemtal in der Schömberger Stauseehalle. Gut sortierte Angebote an Alpenskiern, Schuhen und Snowboards, Skistöcken und Helmen, dazu die passende Kleidung waren fein säuberlich zum Kauf ausgelegt. Für die Bindungseinstellung stand Fachpersonal bereit. Eifrige Helfer bemühten sich um Beratung und sorgten für einen störungsfreien Ablauf. Foto: Seeburger