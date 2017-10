Schömberg Grundsteuer steigt 2018 doch nicht

Schömberg. In der Sitzung des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses am Dienstagabend zog Bürgermeister Matthias Leyn eine Vorlage der Verwaltung zurück. Das Rathaus hatte vorgeschlagen, die Grundsteuer B (Steuer für bebaubare Flächen) von 380 auf 400 vom Hundert zu erhöhen. Kämmerer Volker Burger rechnete dadurch mit Mehreinnahmen in Höhe von 46 000 Euro im nächsten Jahr. Zwar habe sich die finanzielle Situation von Schömberg erheblich verbessert, dennoch gebe es in der Gemeinde noch einen hohen Investitionsstau. Zudem verwies Burger darauf, dass die Gebühren für Wasser sowie Abwasser 2018/2019 nicht steigen würden. Darüber hinaus machte der Kämmerer deutlich, dass Bad Liebenzell und Bad Wildbad höhere Sätze in der Grundsteuer B hätten als Schömberg.

Doch Gemeinderätin Elfriede Mösle-Reisch (SPD) lehnte die Erhöhung ab. So gebe es im Bereich des Regierungspräsidiums Karlsruhe bei den Kommunen im Durchschnitt niedrigere Sätze als die nun in Schömberg vorgeschlagenen. Althengstett, Engelsbrand und Oberreichenbach würden zum Beispiel weniger verlangen.

Dieses Argument ließ Burger nicht gelten: "Wir müssen uns mit Tourismusgemeinden vergleichen wie Bad Wildbad und Bad Liebenzell."