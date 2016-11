Schömberg Grundsteuer für bebaubare Flächen soll 2017 steigen

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss empfahl in seiner jüngsten Sitzung dem Gemeinderat eine Erhöhung der Grundsteuer B von 360 auf 380 vom Hundert. Wie Kämmerer Volker Burger in der Sitzung verdeutlichte, erhofft sich die Verwaltung dadurch Mehreinnahmen in Höhe von 46 000 Euro. "Wir müssen bei der Grundsteuer B ein bisschen herangehen", fügte er hinzu. Auch nach Meinung von Bürgermeister Matthias Leyn muss etwas getan werden.

CDU-Fraktionschef Joachim Zillinger sprach von einer "moderaten Erhöhung".

Kämmerer gibt keine Entwarnung