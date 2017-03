Schömberg Grundschule bleibt selbstständig

Im Gegenteil: "Mit der Änderung der Schulamtsbezirke und dem Besuch der Ratshausener Kinder in der Schörzinger Schule hat sich dort die Schülerzahl wieder stabilisiert und zeigt eher nach oben." So geht Kopf davon aus, dass die Grundschule "nach den Prognosen wieder stabil einzügig in allen Klassenstufen wird" und jahrgangs­übergreifende Klassen nicht mehr nötig seien. Die Schule besuchen die Grundschüler aus Schörzingen, Weilen unter den Rinnen und aus Ratshausen. Die Schülerzahl wird aktuell mit 66 angegeben.

Die Selbstständigkeit der Schörzinger Schule ist auch Thema in der Sitzung des Gemeinderats am kommenden Mittwoch.

Allerdings hat es bislang noch keine Bewerbung auf die Nachfolge von Otto Lander gegeben, der im vergangenen Sommer nach 20 Jahren als Schulleiter verabschiedet worden war. Seit damals leitet Karin Ruoff die Einrichtung kommissarisch. Daran wird sich laut Kopf auch nichts ändern, außer es ginge eine Bewerbung für die Schulleiterstelle ein. Dies sei mit Ruoff so abgesprochen. Dass sich jemand auf die Stelle bewirbt, glaubt Kopf eher nicht: "Das ist kein spezielles Problem in Schörzingen, sondern das gibt es landesweit."