Schömberg "Grüne Schrauben"

Das Unternehmen, so Hermann, sei 1949 von seinem Vater gegründet worden. Inzwischen würden rund 80 Mitarbeiter beschäftigt, darunter sieben Auszubildende: "Das ist viel für so einen Betrieb." Der Umsatz liege bei zwölf Millionen Euro im Jahr. Die in Schörzingen gefertigten Schrauben und Befestigungstechniken fänden unter anderem Anwendung im Maschinen-, Automobil- und Flugzeugbau sowie in der Medizintechnik. "Wir beliefern Kunden weltweit und exportieren auch nach China", betonte Hermann bei der Betriebsbesichtigung.

Bei HEMA werde ressourcenschonend produziert. Stichwort: "Grüne Schraube". Bei der angewendeten Kaltumformtechnik entstehen, anders als etwa bei Drehmaschinen, keine Metallabfälle. "Darauf sind wir stolz", sagte Hermann.

Derzeit erweitert HEMA die Betriebsgebäude und investiert laut Bürgermeister Karl-Josef Sprenger mehr als drei Millionen Euro. Dabei steht nach Angaben von Hermann der Umweltgedanke ebenfalls im Vordergrund. Die Firma bemüht sich um Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.