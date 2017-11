Schömberg Großes Engagement für Osteuropa

Schömberg-Oberlengenhardt. Die für den Sektor Pforzheim zuständige Mitarbeiterin von "Ladies Circle" sammelt Päckchen für die Aktion "Weihnachtspäckchenkonvoi" ein. Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" organisieren die Stiftungen "Round Table" Deutschland, "Ladies Cricle", "Old Tablers" und "Tangent Club" seit 2001 eine Spendenaktion, mit deren Hilfe Kinder in Osteuropa auch in den Genuss von Weihnachtsgeschenken kommen. "Vornehmlich in den armen Ländern Bulgarien, Rumänien, Moldawien und der Ukraine und da in den ländlichen und entlegenen Gebieten", erklärte Beatriz Volle. Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Behinderteneinrichtungen seien die Hauptziele. "Wir garantieren persönlich dass ihre Hilfe auch ankommt, denn wir sind beim Öffnen der Geschenke dabei" versprach sie bei der Präsentation gegenüber den Kindern und den Erzieherinnen. Sie beantwortete auch zahlreiche Fragen zum Ablauf der Spendenaktion. Dabei können Kinder Spielzeuge, Kleidungsstücke und Süßigkeiten in ein Päckchen packen, gerne einen persönlichen Gruß oder Adresse anfügen. Für die Deckung von Transportkosten und Mautgebühren bittet die Konvoi-Leitung um eine Spende von zwei Euro an die zuständige Sammelstelle oder aber per SMS an die Stiftung "Round Table Deutschland".

Zentrallager eingerichtet

"Die Päckchen kommen dann in ein Zentrallager nach Koblenz und werden von da per Lastwagen nach Osteuropa gebracht", erklärte Beatriz Volle. Im Jahr 2016 hätten sich insgesamt 35 Lastwagen mit 106 000 Päckchen auf den Weg gemacht, in diesem Jahr rechnet sie mit 37 Lastwagen-Ladungen. "Was das für eine Menge ist, die da zusammenkommt, könnt ihr euch gar nicht vorstellen", sagte sie. In den vergangenen Tagen war sie bereits in Unterhaugstett, Monakam und Schömberg vor Ort, jetzt war der Oberlengenhardter Kindergarten an der Reihe. "Aktuell haben wir in unserem Rabennest 24 Bewohner in eineinhalb Gruppen", erklärte die Kindergartenleiterin Magdalena Fuchs- Lutz. Endsprechend der Zahl wurden auch die Päckchen schön verpackt und dann von jedem Kind persönlich in die Sammelstelle beim Auto von Beatriz Volle getragen.