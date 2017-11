Am Fest Allerheiligen sind zahlreiche Gläubige der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus Schörzingen zum traditionellen Gräberbesuch auf den Friedhof gekommen, um der Verstorbenen zu gedenken. Der Gräbersegnung voraus ging das Hochamt in der Kirche, das von Palmbühl-Pfarrer Josef Schäfer zelebriert wurde. In seiner Predigt strich Schäfer den christlichen Glauben an die Auferstehung nach dem Tod und das ewige Leben bei Gott heraus. Der Gottesdienst wurde gestaltet vom Kirchenchor unter der Leitung von Volker Schneider. Foto: Privat