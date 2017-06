Schömberg Glauben und Liebe sollen gemeinsam wachsen

Im Gottesdienst zum "Tag der Seelsorgeeinheit", der Schömberg, Schörzingen, Zimmern u. d. B., Dotternhausen, Dormettingen, Dautmergen, Ratshausen, Weilen u. d. R. und Hausen a. T. angehören, führte Pfarrer Johannes Holdt aus, es sei sehr wichtig, "dass zumindest ein Mal im Jahr alle Priester, Seelsorger und Gemeindemitglieder zusammenkommen" und verwies auf das Lied: "Oh lass im Hause dein uns alle geborgen sein."

Für die musikalische Umrahmung sorgten Albert Wochner an der Orgel sowie der Kirchenchor aus Hausen am Tann. Die Lesungen trugen Anja Neher und Karl-Heinz Dreher aus der Kirchengemeinde Ratshausen vor.

Für Pfarrvikar Thomas Vadakoot hatte der Tag noch eine weitere besondere Bedeutung: Er hielt seine letzte Predigt in Schömberg. Ende September kehrt er wieder nach Indien zurück, nachdem er acht Jahre lang in der Seelsorge Oberes Schlichemtal tätig gewesen war. Er richtete ein "großes Dankeschön" an die Gläubigen und verwies darauf, dass er sich anfangs Sorgen gemacht habe, seiner Aufgabe als Seelsorger in der neuen Umgebung nicht gerecht zu werden. Er sei aber überaus freundlich aufgenommen worden und habe hier eine zweite Heimat gefunden.