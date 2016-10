Schömberg Glasfasernetz kommt

Dabei geht es vor allem um den Anschluss der Gewerbegebiete IG Nord in Schömberg und Vor Aspen in Schörzingen. Die Netzanbieter würden dort jedoch nicht investieren; die Stadt selbst könne nur über Landesförderprogramme einsteigen.

So habe der Gemeinderat der kreisweiten FTTB-Planung (Glasfaser bis an das Gebäude) zugestimmt. Der Kreis habe auch eine Firma dafür gefunden, aber der Auftrag sei noch nicht vergeben, weil der Förderantrag noch nicht beschieden sei. In zwei bis drei Wochen werde es wohl soweit sein, sagte Heppler. Schörzingen werde dann eine der ersten Gemeinden im Kreis sein, in der es eine solche Planung gebe. Schömberg werde wohl im kommenden Jahr an der Reihe sein. Entsprechende Finanzmittel seien im Haushaltsplan eingestellt. Sei das Glasfasernetz erstellt, werde dieses an entsprechende Betreiber verpachtet.

Für das übergeordnete Backbone-Netz habe ebenfalls der Landkreis die Planung übernommen. Die Kommunen müssten das Netz aber selbst bauen. Der Ausbau soll in den nächsten drei Jahren erfolgen.