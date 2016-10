Schömberg Gewerbegebiet: Birkenweg wird abgekoppelt

Schömberg-Schörzingen. Das rund sechs Hektar große Gebiet entsteht im Anschluss an das Gelände der Firma C & C Bark zwischen dem Birkenweg und der Neuhausstraße. Nötig ist die Aufstellung des Bebauungsplans, weil die Firma Bark erweitern will.

Seit 2002 sei das neue Gewerbegebiet in der Diskussion, sagte Ortsvorsteherin Birgit Kienzler. Das Verfahren sei 2004 aber auf Eis gelegt worden.

Da es nun jedoch konkrete Erweiterungsabsichten der Firma gebe, sei das Thema 2012 wieder aufgegriffen worden. Aufgrund der Gegebenheiten müsse die ursprüngliche Planung aber so geändert werden, dass auch ein neuer Bebauungsplan nötig sei.