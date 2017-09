Schömberg Geschichten von bösen Wichten für ein überaus "geeignetes Publikum"

Virtuos am Klavier, mit Mimik und Stimme beleuchtet der Kabarettist einen großen Themenbogen. Er macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegenüber einer durchaus bekannten Schlager-Größe und deren "Heile-Welt-Geseier" und ihren grenzdebilen Fans, die er in den Titel "Ich bin froh, dass ich kein Lied von Helene Fischer bin" gepackt hat.

Helfrich bezog das Publikum mit ein und das hatte daran großen Spaß. So wie Wolfgang in der ersten Reihe, der bei der Verwandlung des Künstlers in Mister Hyde mit Mantel, Hut und falschem Gebiss das "Huuhuu" der versammelten Gäste mit einem Flexaton begleiten durfte. Nicht ohne Zugabe durfte der im Odenwald in Grasellenbach wohnhafte Kabarettist die Bühne verlassen. Der "Rückenroll", die Leidensgeschichte eines Schmerzgeplagten durch die therapeutischen Fachrichtungen war mitten aus dem Leben gegriffen.