Schömberg Geschäftshaus als Möglichkeit

Leyn geht davon aus, dass im ersten Halbjahr 2017 klar wird, wie es in dieser Frage weitergeht. Parallel dazu geht die Gemeinde auf Investorensuche für den Rest des Areals. So könnte sich Leyn an dieser Stelle ein Wohn- und Geschäftshaus vorstellen. Doch ihm ist klar, dass zuerst die Situation in Sachen Verkehr geklärt werden muss.