Schömberg Genussvolle Reise durch die Region

Höchst zufrieden zeigt sich auch der Bieselsberger Ortsvorsteher Ulrich Burkhardt über den alljährlichen Erfolg der Veranstaltung. Programm und Angebote blieben weitgehend unverändert, da sie sich einfach bewährt hätten, so der Ortsvorsteher. Lediglich kleine Veränderungen gebe es immer mal wieder bei den Beteiligten oder beim Streckenverlauf, aber nur, um das Ganze noch zu verbessern. "So haben wir in diesem Jahr versucht, eine regelmäßige Abwechslung zwischen süßen und deftigen Speisen im Verlauf der Wanderstrecke anzubieten", informiert er.

Auch die Preise beim Gewinnspiel wurden noch mehr auf die Bedürfnisse der Besucher zugeschnitten. So lockt als erster Preis für Erwachsene ein Hotel- und Gaststättengutschein für die "Kapfenhardter Mühle" im Wert von 150 Euro, für Kinder eine Familientageskarte für "Trippsdrill".

Außerdem fährt ein "Anruf-Sammel-Taxi" stündlich ab 10 Uhr zwischen Bahnhof Unterreichenbach und Bieselsberg; die telefonische Bestellung kann unter 07084/9 79 99 89 oder 0174/5 41 26 70 aufgegeben werden.

Ganz bewusst beibehalten werden jedoch traditionelle Gerichte wie "Gaisburger Marsch" bei den Tennisfreunden, "Saure Kutteln" bei der Freiwilligen Feuerwehr oder "Flädlessuppe" von der Bie­selsberger Jugend. "Denn viele Besucher freuen sich schon auf ihre Lieblingsspeisen und gehen ganz gezielt auf den jeweiligen Stand zu", weiß der Ortsvorsteher aus langjähriger Erfahrung.

Selbstverständlich gebe es eine reiche Auswahl an Getränken, so Burkhardt. Für Kinder würden außerdem kleinere Portionen angeboten sowie ein spezielles Kinderprogramm an jedem Stand.

Auch ausreichend Parkplätze stünden wieder zur Verfügung – dank der Unterstützung der örtlichen Landwirte – sowie zwei Notfallversorgungsstellen, unterstrich Burkhardt und fügte im Brustton der Überzeugung hinzu: "Und gutes Wetter haben wir auch bereits wieder gebucht!"

Weitere Informationen: www.schwarzwaelder-spezialitaeten-wanderung.de.