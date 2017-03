Schömberg Gemeinderat befürwortet Stellplatz-Ablösung

In einer nichtöffentlichen Vorberatung hatte sich das Gremium darauf geeinigt, "für den nachweislich besonders schwierigen Einzelfall die Möglichkeit zur Ablösung von maximal einem Stellplatz für ein Wohnhaus in Aussicht zu stellen". Der Ablösebetrag beträgt 5000 Euro.

Anlass für diese Neuregelung war ein Baugesuch für ein Mehrfamilienhaus in der Rauchwinkelgasse. Für die geplanten fünf Wohnungen müsste der Bauherr fünf Stellplätze auf seinem Grundstück nachweisen, nur vier sind aber möglich. Das Gremium stimmte der Ablösung von einem Stellplatz zu und befürwortete das Bauvorhaben mit großer Mehrheit.

Bürgermeister Karl-Josef Sprenger nannte die Entscheidung in Sachen Stellplatz-Ablösung einen "gangbaren Kompromiss". Man sei froh, dass vermehrt in der Altstadt gebaut werde. Gefragt seien kleinere Wohnungen, daher wolle die Stadt den Bauherren in schwierigen Situationen entgegenkommen. Aktuell gebe es zwei Fälle, in denen eine Ablösung gewünscht sei. Sprenger betonte, die Stadt plane bei der Alten Schule die Ausweisung von weiteren öffentlichen Stellplätzen.