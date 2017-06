Schömberg Gemeinde stockt das Personal auf

In der Vorlage der Verwaltung steht, dass die sechs Kindertagesstätten sowie der Waldkindergarten gut belegt und teilweise an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt sind. Die Einrichtungen "Am Eulenbächle" in der Talstraße in Schömberg sowie die "Bärenhöhle" in Schwarzenberg sind zum 1. Juli sogar überbelegt. Die Geburtenzahlen sind in der Gemeinde in den vergangenen Jahren gestiegen.

Gerold Kraft, Fraktionschef der Unabhängigen Wählervereinigung, sowie Andreas Ehnis (CDU) mahnten jedoch in der Ausschusssitzung, auch die Kosten im Blick zu behalten. Ehnis sprach sich für mehr Flexibilität aus und schlug Module vor: "Unser System ist etwas zu starr."