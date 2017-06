Schömberg Geld für Waisenhaus

Die sechzehn Sängerinnen und Sänger des Kammerchors hatten am 8. April in der Schömberger Stadtkirche das Konzert "Glanzlichter" gegeben. Am Ende des Konzertabends sammelten sie Spenden für das Sozialprojekt in Indien ein.

Beim anschließenden Umtrunk vor der Kirche konnten die Zuschauer den Abend mit Gesprächen mit den Mitgliedern des Chors ausklingen lassen, wobei auch die dortigen Einnahmen dem Projekt zu Gute kamen.

Nun fand die Übergabe des Spendenschecks an Pfarrer Thomas Vadakoot statt. Stattliche 800 Euro kamen zusammen, für deren Erhalt sich der Geistliche bei Chorleiterin Stephanie Simon sowie den Chormitgliedern Kunigunde Dannecker und Christoph Besenfelder bedankte.