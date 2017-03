Schömberg Gefahren vor Kindertagesstätte

Schömberg-Langenbrand. So fordert Brunhilde Heger, Leiterin der Kindertagesstätte "Rappelkiste", die Autofahrer zu höchster Vorsicht auf. Die Kindertagesstätte mit 87 Sprösslingen liegt an der Siedlungsstraße in Langenbrand. Sie dient oft als Abkürzung. Außerdem gilt dort eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. "Sie wird oft nicht eingehalten", klagte Heger. Wenn Eltern ihre Kinder bringen oder abholen würden, sei aber "höchste Vorsicht" geboten, fügte sie hinzu. Gerade wenn zu schnell gefahren werde, gebe es ein höheres Risiko für Unfälle mit Kindern. Unter Umständen werde am Zaun der Kindertagesstätte ein Schild mit der Aufschrift "Vorsicht Kinder" aufgestellt.

Bäckerei profitiert vom höheren Verkehrsaufkommen

Eine Mitarbeiterin der Bäckerei Fuchs an der Höfener Straße sagte, dass die Umleitung für sie positiv sei. Dann kämen mehr Autos in den Ort. "Das spüren wir am Umsatz", sagt sie.