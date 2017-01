Schömberg Ganzheitliches Konzept greift bei der Jugendausbildung

Der stellvertretende Vorsitzende Rainer Kraft ehrte für hervorragenden Probenbesuch Stefan Bauser, Simon Ströbel, Lisa Friedrich, Eva Riedlinger und Sina Kiene.

Dirigent Thomas Scheiflinger ging ebenfalls auf die Konzerte ein. "Die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt wir geben ihr eine Chance", sagte er. Jugendleiter Marc Schlaich betonte, für die Jugendkapelle sie das Jahreskonzert unter der Leitung von Linda Rieger der Höhepunkt gewesen, ebenso für die Jugendgruppe unter der Leitung von Xenia Koch. Neben verschiedenen Auftritten habe man auch im Europa-Park gespielt.

Johannes Koch und Jonas Schröter waren beim Jugendwertungsspiel in Nusplingen als Duo erfolgreich und wurden mit der Note "Sehr gut" ausgezeichnet. Marc Schlaich berichtete über weitere Erfolge in der Jugendförderung: 13 Jugendliche hätten die D1-Prüfung abgeschlossen, die D2-Prüfung sei von einem Musiker absolviert worden. In Zusammenarbeit mit der Jugendmusikschule Zollernalb und der Grundschule Schömberg sei ein ganzheitliches Ausbildungskonzept erstellt worden. Seit Herbst werde für Kinder ab vier Jahren die musikalische Früherziehung und für Kinder der ersten und zweiten Klasse ein Blockflötenkurs angeboten.

Auf Antrag von Bürgermeister Karl-Josef Sprenger wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Sprenger lobte die Leistungen der Stadtkapelle und bedankte sich für das Engagement.

Für zehnjähriges Musizieren wurden Eva Koch, Elisa Kiene und Elena Riedlinger vom Vorsitzenden Stefan Bauser geehrt. Er dankte Karl-Markus Mager und Harald Riedlinger, die beide ihre aktive Zeit in der Stadtkapelle beendeten. Sie seien über Jahrzehnte tragende Säulen im Orchester gewesen und hätten sich in verschiedenen Ämtern eingebracht.