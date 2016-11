Schömberg Ganzes Leben für die Musik

2006 wurde er zum Dirigenten der Stadtkapelle gewählt. Mit einem Konzert unter dem Motto "Spanien" trat er zum ersten Mal mit der Kapelle auf. 2009 veranstaltete der Verein mit Bergs Sohn Matthias, einem international angesehenen Hornisten, ein Konzert in der Palmbühlkirche. 2013 wurde Berg zum Ehrenmitglied der Stadtkapelle ernannt. Sein Nachfolger als Dirigent ist seit 2014 Thomas Scheiflinger.

Berg ist ein leidenschaftlicher Pädagoge, begeisterter Musiker und kreativer Ideengeber. Dies bewies der Gründungsdirektor der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen auch beim Deutschen Musiktreffen 60plus im September in Bad Kissingen. Die Musik war zeitlebens Motor und Muse für den Jubilar.

1931 in Dortmund geboren, wuchs Berg in einer Pfarrersfamilie auf. Schon als Zehnjähriger spielte er im Gottesdienst die Orgel. In Freiburg studierte er Sport und Musik. Im Laufe seines Lebens erlernte er sieben Instrumente: Klavier, Orgel, Cembalo, Blockflöte, Fagott, Horn und Saxofon. 1970 wurde er Direktor der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Er prägte diese Institution zweieinhalb Jahrzehnte lang. 1985 verlieh ihm die Stadt Hamburg die akademische Bezeichnung Professor. Hans-Walter Berg dirigierte immer wieder Chöre und Blasorchester – auch im Ruhestand. 1996 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.