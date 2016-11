Schömberg Fußgänger angefahren und Schläge kassiert

Schömberg. Nach einem Verkehrsunfall und einer damit verbundenen Schlägerei sucht die Polizei Zeugen. Zu dem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde, war es bereits am Donnerstagabend, kurz vor 23 Uhr, in der Gaberstallgasse gekommen. Ein Seat-Fahrer war vom Marktplatz her in der Gaberstallgasse unterwegs. Als ihm ein dunkel gekleideter Fußgänger entgegenkam, konnte der 42-Jährige trotz Vollbremsung die Kollision nicht mehr verhindern und erfasste den 29-jährigen frontal. Der Fußgänger wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schwer verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.